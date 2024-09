¿Serán un problema? Juan Cristóbal Guarello apunto a los puntos débiles de Colo Colo

Colo Colo continúa su camino en el Campeonato Nacional, donde busca no perderle pisada al actual líder, Universidad de Chile. Es aquí donde en una nueva fecha tuvo que enfrentar en condición de visitante a Cobreloa, equipo que siempre le representa un desafío mucho mayor, sobre todo jugando en su cancha.

Y en esta oportunidad esta no fue la excepción, ya que si bien los albos consiguieron quedarse con la victoria, esto fue por la cuenta mínima y pasando más de algún susto. El héroe de la jornada fue Leonardo Gil, quien pese a su bajo momento junto al equipo permitió que el cacique no extienda su distancia con los azules.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, manteniendo una distancia de cuatro puntos con Universidad de Chile, donde además cabe señalar que los albos tienen un partido pendiente ante Huachipato. Ahora, se preparan para su duelo ante Magallanes por la Copa Chile.

Colo Colo tiene por delante un complicado mes, ya que debido a su apretado calendario donde actualmente está activo en los tres frentes que está disputando, debe disputar al menos seis encuentros, donde el más importante sería la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. Es aquí donde debe prepararse de la mejor forma.

Precisamente pensando en que no hay espacio para los errores, el periodista Juan Cristóbal Guarello, apuntó a los puntos débiles con los que debe tener cuidado el cacique. "Hay dos cosas que le juegan en contra en este momento a Almirón. Uno, los puntos que regaló en la primera rueda cuando jugó con suplentes. Y lo otro, los minutos Sub-21, trajo a Riquelme de Everton y no ha jugado, jugó Hernández, esforzado pero no es un jugador que a veces es titular".