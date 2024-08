¿No le tiene fe? El mal futuro que ve Marcelo Salas para La Roja y sus jugadores

Falta sólo un par de semanas para que La Roja vuelva a la acción, donde tras la mala presentación en la última versión de la Copa América, en la cuál los dirigidos de Ricardo Gareca no lograron anotar un sólo gol en la fase de grupos. Es por eso que ahora, el estratega de la selección chilena espera tener mejores resultados durante las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Es más, en la mayoría de las declaraciones realizadas por Ricardo Gareca, comentó que su principal objetivo y la razón por la que lo habían traído a la selección chilena era para lograr la clasificación a la próxima cita mundialista, donde ya estaría pensando en la conformación de la nómina para la doble fecha FIFA de septiembre.

Cabe señalar que además, el actual director técnico de La Roja tiene la complicada misión de lograr el tan ansiado recambio tras todos los logros conseguidos con la Generación Dorada, donde actualmente ya tiene en la mira a varios candidatos, pese a que no son tantos los que se ubican en Europa, sí hay una buena base de jugadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Si bien la fe es lo último que se pierde, quien no ve un muy buen futuro para la selección chilena es el histórico delantero Marcelo Salas. El goleador nacional está principalmente preocupado por el tan ansiado recambio tras todo lo logrado con la Generación Dorada y los antecedentes mostrados en la última Copa América.

La preocupación de uno de los máximos goleadores de La Roja es en el ataque, ya que no ve un jugador que destaque por sobre el resto en este aspecto. "Yo respondo con la verdad, no veo mucho a alguien con esas condiciones que puedas proyectar y tú puedas decir este puede ser el 9. Ahora quizás porque los chicos que tienen opción, no tienen continuidad".