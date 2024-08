¡Pese a los buenos resultados! El agridulce momento de Javier Correa en Colo Colo

El pasado martes, Colo Colo se enfrentó a Junior de Barranquilla por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro albo corría con una leve ventaja, gracias a la victoria por la cuenta mínima conseguida en casa en el partido de ida. Pero ahora tenían la importante misión de hacer valer ese resultado.

El partido se vió bastante apretado, donde sólo un verdadero golazo por parte de Lucas Cepeda pudo abrir el marcador en favor de los albos, pero lamentablemente las acciones fueron equiparadas casi al instante por Carlos Bacca. Si bien el empate clasificaba al cacique, Maximiliano Falcón terminó decretando la victoria y el pase a cuartos en el último cuarto de hora del encuentro.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se posicionó después de muchos años en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ahora se medirá ante River Plate en una nueva llave, pero esta vez por el paso a las semifinales del torneo ante un duro rival, quien cuenta con el chileno Paulo Díaz en sus filas.

Pese a los buenos resultados que han obtenido en lo que va del segundo semestre, uno que tiene sentimientos encontrados es Javier Correa. El delantero de los albos llegó como el gran refuerzo de esta segunda mitad del año, pero sufrió una complicada lesión antes de poder debutar junto al equipo y todavía no ha logrado anotar ningún gol.

Es por esto que pese a que el jugador de Colo Colo está muy satisfecho con el rendimiento del equipo, espera pronto poder cumplir con las expectativas de los hinchas. "Se cumplió el primer objetivo que me había trazado cuando llegué. Feliz, contento de poder aportar. Obviamente que me gustaría que sea con goles, pero bueno, cuando no toca hay que seguir laburando".