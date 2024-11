¿Se queda o se va? Carlos Palacios habló sobre su futuro en Colo Colo

Colo Colo ya terminó la temporada, por lo que están disfrutando de unas merecidas vacaciones tras la obtención de dos títulos esta temporada. El primero fue el Campeonato Nacional en una definición de torneo de infarto, donde pelearon palmo a palmo con Universidad de Chile por la corona. El otro sería la Supercopa ante Huachipato.

Los últimos jugadores del cacique que se mantuvieron en acción fueron los que estuvieron junto a la selección chilena en la última doble fecha de las clasificatoria del año rumbo al Mundial, donde hubo varios jugadores albos que fueron figuras en La Roja, el caso más emblemático es el de Lucas Cepeda que anotó un doblete ante Venezuela..

Por el lado de la dirigencia de Colo Colo, continúan con los trabajos en las renovaciones de las figuras del equipo y también están planificando lo que será su participación durante el próximo mercado de fichajes, donde Jorge Almirón ya le hizo algunos pedidos a Blanco y Negro para poder reforzar al equipo de cara al próximo año.

Tras el cierre de una nueva temporada y el fin de año que ya se acerca, los equipos comienzan a prepararse para lo que será el año próximo, sobre todo pensando en los jugadores que terminan contrato y no continuarían en sus respectivas instituciones, buscando así nuevas oportunidades en su carrera tanto en nuestro país como fuera de él.

En Colo Colo se mantiene la incertidumbre sobre la permanencia de Carlos Palacios, quien estaría esperando el llamdo de Boca Juniors para salir del cacique, pero ahora habló sobre su futuro en Macúl. "Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien".