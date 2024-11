¿Se calmaron los ánimos? Arturo Vidal habló sobre su conflicto con Ricardo Gareca

Esta semana se dará comienzo a la última doble fecha clasificatoria del año rumbo al Mundial 2026. Hasta el momento, La Roja no ha tenido una buena presentación al mando de Ricardo Gareca, recibiendo una gran cantidad de críticas, en lo que se habla que podría ser la última oportunidad para el estretaga con el combinado nacional.

En esta oportunidad, la selección chilena primero tendrá que visitar este viernes a Perú, en un partido clave que se disputará desde las 22:30 horas, luego de esto, los representantes nacionales volverán a nuestro país para recibir el próximo martes 19 de noviembre a la selección de Venezuela en el estadio nacional.

Estos dos encuentros son vitales para las pretenciones de La Roja de tener alguna chance aún de clasificar al Mundial de 2026, es aquí donde los únicos resultados favorables son las victorias en ambos partidos, ya que en caso contrario, comenzaríamos a despedirnos una vez más de la cita mundialista, tal como fue en Qatar y en Rusia.

Durante las últimas horas, se confirmó que Arturo Vidal volverá a vestir los colores de la selección chilena, ya que fue llamado de emergencia por parte de Ricardo Gareca tras las bajas por lesión que sufrieron algunos jugadores en los últimos días. Esto se da luego de todos los dardos que el King le lanzó al actual estratega del combinado nacional.

Pero ahora, Arturo Vidal reconoce que cometió un error con sus declaraciones y habló sobre este momento con el estratega de La Roja. "Seguramente tuve palabras en que me equivoqué. Pero lo digo tan real como soy yo, no escondo cosas. Estaba con una cámara y se ve cómo veo los partidos. Lo toma mal la gente, pero yo lo veía normal. Pero me equivoqué en algunas palabras".