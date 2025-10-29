Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."

El empate que sufrió Colo Colo ante Deportes Limache quedó marcado por la expulsión de Sebastián Vegas cuando el Cacique jugaba con un hombre más. Ahora, fue el propio defensor albo quien rompió el silencio y fulminó sin filtro al arbitraje por todo lo ocurrido.

Primero el defensor utilizó sus redes sociales para demostrar su descontento, afirmando que "hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante que es el equipo".

Sebastián Vegas fulmina el arbitraje tras su roja en Colo Colo

Luego, en la premier de la nueva película del Cacique que celebra el centenario, el jugador volvió a hablar con los medios y tuvo menos filtro. "Es una lástima. Te da bronca, impotencia (...) También tiene que ser un tirón de orejas para los árbitros, para decir que se burlan de nosotros y se cagan en nuestro esfuerzo".

Pero eso no fue todo, porque el canterano de Audax Italiano siguió lanzando sus dardos. "Los árbitros se mandan cagadas (sic) y después, detrás de eso, hay muchas consecuencias. Cometen errores y hay muchas cosas que suceden detrás que nadie se da cuenta", afirmó.

Así las cosas, Vegas no tuvo ningún tipo de filtro para criticar al arbitraje del fútbol chileno después de, según él, la injusta expulsión que sufrió ante Deportes Limache.

