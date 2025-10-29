Duro golpe en Primera B: ANFP fulmina a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes

Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jorge Sampaoli U de Chile.

Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana
Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark
Sebastián Vegas fulmina al arbitraje.

Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo
Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones

Durante las últimas semanas la polémica se instaló en la Primera B después de que Magallanes y Cobreloa denunciaran a Santiago Morning. ¿La razón? Las órdenes tácticas impartidas por Esteban Paredes cuando no estaba inscrito para hacerlo.

Hace algunos días Paredes habló en exclusiva con El Periscopio y afirmó tener todo en orden. Sin embargo, desde la ANFP no escatimaron lo mismo y terminaron acogiendo las denuncias de ambos equipos. Con esto, el Chago terminó perdiendo los seis puntos conseguidos en cancha.

ANFP castiga a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes

"La Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy (martes), resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias y resolver que en los partidos disputados contra los clubes Magallanes y Cobreloa, se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos”, indicó la resolución oficial de la ANFP.

Quizás te pueda interesar: Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo

Además de la resta de puntos, los microbuseros también enfrentarán una multa de 250 UF por cada partido en el que estuvo en cancha el ídolo de Colo Colo. De todas maneras, tendrán cinco días para apelar y presentar sus alegatos ante el tema.

La otra sanción sufrida por el Morning

Destacar que, a principios de temporada, el Chago recibió también la resta de nueve puntos por arrastrar problemas financieros desde el 2024. Sin embargo, la dirigencia acudió al TAS para revertir todo y está a la espera de la resolución. En caso de confirmar esta sanción, más la sufrida recientemente, el club terminaría el año con una resta total de 15 unidades.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jorge Sampaoli U de Chile.

Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana
Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark
Sebastián Vegas fulmina al arbitraje.

Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo
Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones
Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

Lunes negro: Mauricio Isla sufre robo tras el amargo empate de Colo Colo ante Limache
Rodrigo Contreras y la razón de su ausencia en la U.

¿Justificado? El problema judicial que tiene a Rodrigo Contreras cortado en la U de Chile
Fernando Ortiz y su análisis tras empate de Colo Colo.

Vaso medio lleno: Fernando Ortiz sorprende con insólito análisis tras empate de Colo Colo
Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia.

Hinchas de Colo Colo explotan tras el empate ante Deportes Limache y dedican potente cántico
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios