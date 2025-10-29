Duro golpe en Primera B: ANFP fulmina a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes

Durante las últimas semanas la polémica se instaló en la Primera B después de que Magallanes y Cobreloa denunciaran a Santiago Morning. ¿La razón? Las órdenes tácticas impartidas por Esteban Paredes cuando no estaba inscrito para hacerlo.

Hace algunos días Paredes habló en exclusiva con El Periscopio y afirmó tener todo en orden. Sin embargo, desde la ANFP no escatimaron lo mismo y terminaron acogiendo las denuncias de ambos equipos. Con esto, el Chago terminó perdiendo los seis puntos conseguidos en cancha.

ANFP castiga a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes

"La Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy (martes), resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias y resolver que en los partidos disputados contra los clubes Magallanes y Cobreloa, se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos”, indicó la resolución oficial de la ANFP.

Hoy la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió, en votación dividida, acoger las denuncias (por presencia de Esteban Paredes en el banco dando instrucciones) de Magallanes y Cobreloa en contra de Santiago Morning, y resolvió que los denunciante se declaran ganadores de… pic.twitter.com/1QOdVXwiUs October 29, 2025

Además de la resta de puntos, los microbuseros también enfrentarán una multa de 250 UF por cada partido en el que estuvo en cancha el ídolo de Colo Colo. De todas maneras, tendrán cinco días para apelar y presentar sus alegatos ante el tema.

La otra sanción sufrida por el Morning

Destacar que, a principios de temporada, el Chago recibió también la resta de nueve puntos por arrastrar problemas financieros desde el 2024. Sin embargo, la dirigencia acudió al TAS para revertir todo y está a la espera de la resolución. En caso de confirmar esta sanción, más la sufrida recientemente, el club terminaría el año con una resta total de 15 unidades.

