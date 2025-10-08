“Si va a tener se…, use condón”: Pancho Orrego protagonizó tenso debate con diputada Schneider

El “Debate Parlamentarias 2025”, realizado por la Universidad Andrés Bello en conjunto con La Tercera, se cargó de tensión cuando la diputada Emilia Schneider (FA) y Francisco Orrego (RN) cruzaron declaraciones.

Todo comenzó cuando, durante el encuentro, la parlamentaria frenteamplista (que busca la reelección), afirmó: “Yo como diputada y feminista, siempre voy a estar por avanzar en el aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas”.

“Siempre por avanzar y no por retroceder, no como los sectores que hace muchos años objetaban la entrega de la píldora del día después, se negaban a promover el uso del condón o de los anticonceptivos”, agregó.

“Como hacía por ejemplo el mentor de Pancho Orrego, Carlos Larraín, quien decía que el condón era una ordinariez”, lanzó Schneider, en alusión a las declaraciones de Larraín en Tolerancia Cero. “Yo tengo un compromiso claro con los derechos sexuales y creo que esto no genera ningún tipo de fricción en nuestra coalición”, afirmó.

Pancho Orrego responde

Ni corto ni perezoso, el abogado y panelista de Sin Filtros usó su derecho a réplica y sostuvo (mirando a la audiencia): “Si va a tener sexo, use condón. Si tuvo relaciones consentidas sin condón, (tome) pastillas del día después. Eso es importante, hay que recalcarlo, yo en esas materias no tengo ningún problema, soy bastante liberal”. Agregó que “esa discusión para mí es bastante básica y creo que está súper superada en sectores que somos más liberales. Ahí te la dejo”.

Frente a eso, la diputada replicó: “Me gustaría saber qué opina Pancho Orrego de que en su sector siempre han habido detractores del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental y vuelvo a repetir que tiene una relación estrecha con el señor Carlos Larraín, un opositor a la pastilla del día después, del condón y del aborto legal. ¿Quiebra derechamente en estos temas con la derecha más conservadora?“.

“Parto saludando a mi papi Carlos Larraín, espero que me esté viendo, lo quiero mucho. Segundo, las políticas avanzan y en la derecha tenemos distintas almas. Yo discrepo abiertamente con la posición más conservadora”, se defendió Orrego.

Al final, recordó que “cada sector político se tiene que hacer cargo de su tradición. Salvador Allende pensaba que los homosexuales eran enfermos mentales, el Che Guevara decía que no los homosexuales no servían para la revolución y Fidel Castro fue otro homofóbico. Hay que hacer un poquito de historia y saber de dónde uno viene”.