Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas

Johannes Kaiser

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Este jueves 14 de agosto, Johannes Kaiser, parlamentario del Partido Nacional Libertario, formalizó su postulación a la presidencia de Chile al registrar su candidatura ante el Servel. Su participación se suma a la contienda electoral programada para el domingo 16 de noviembre.

“Se pavimenta el camino de un proyecto político que ofrece la recuperación de nuestra seguridad, el control de nuestras fronteras, la expulsión de cientos de miles de personas extranjeras que se encuentran en Chile de manera ilegal”, comenzó su discurso.

Luego, detalló que ofrece “transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá. Este es un programa que ofrece fin a las contribuciones, la reducción de impuestos, reducción del Estado y en tantos campos que ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda”.

Tenemos un proyecto revolucionario para la educación, para los profesores. En salud, para qué hablar, el fin de las listas oncológicas en los primeros 90 días, sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo”, señaló, según lo transmitido por 24 Horas.

Kaiser subrayó la extensión de su propuesta presidencial, señalando que supera las siete páginas. Además, enfatizó que el desarrollo de su plan contó con el respaldo de especialistas técnicos. 

Además, apuntó hacia la relevancia de los candidatos de su partido al Parlamento que “van a ser esenciales para transformar este programa a través de la legislación, en realidad vivida por nuestros compatriotas”.

¿Qué dijo de sus bajas cifras?

Al ser abordado por los medios, Johannes Kaiser enfrentó preguntas sobre su bajo posicionamiento en los sondeos. Según la última medición de Cadem, figura en el quinto puesto de intención de voto, detrás de Kast, Jara, Matthei y Parisi, lo que complica sus posibilidades de avanzar directamente a una segunda vuelta.

“La sensación térmica que tenemos nosotros es un poco distinta a la que tienen algunos encuestadores. Yo creo que el voto de ciertos encuestadores cuesta lo mismo que el de otro ciudadano. No creemos necesariamente que el resultado que se está publicando todos los domingos sea un resultado ajustado a la realidad”, afirmó. 

Nuestras cifras son otras, tenemos una base sólida para empezar la campaña y estamos convencido que sobre esta base, y el apoyo que estamos recibiendo en la calle, vamos a ser capaces de llegar a La Moneda”, añadió el “libertario”.

A pesar de los modestos resultados que reflejan las encuestas, Kaiser se mostró confiado en el potencial de su candidatura. Según los reportes de Cadem desde mayo, su apoyo se ha mantenido entre el 4% y el 8%, sin alcanzar los dos dígitos. “Cuando lleguemos a la gente con nuestro programa se van a dar cuenta hasta qué punto el Partido Nacional Libertario es potente y respaldado ciudadanamente”, cerró.

