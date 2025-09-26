¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20

Este sábado se da inicio al Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

El Mundial que tendrá a La Roja como protagonista se realizará en cuatro sedes distintas, Santiago con el Estadio Nacional, Valparaíso con el Estadio Elías Figueroa Brander, Rancagua con el Estadio El Teniente y Talca con el Estadio Fiscal. Los partidos de nuestra selección podrán ser vistos a través de CHV, mientras que DirecTv transmitirá todos los duelos del certamen.

Para este Mundial Sub-20 se espera que la selección chilena tome un papel protagonista de la mano de Nicolás Córdova y que pueda primero superar la fase de grupos, donde lo acompañan Nueva Zelanda, Japón y Egipto y su primer desafío será mañana desde las 20:00 horas ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Pero para lograr tener buenos resultados, Nicolás Córdova implementará una fuerte medida con los jugadores para mantenerlos enfocados en el objetivo final. En definitiva, los futbolistas no podrán utilizar sus celulares después de las 22:00 horas, para evitar presiones en redes sociales y también para que no se mantengan despiertos hasta muy tarde.