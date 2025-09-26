¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20

Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

Este sábado se da inicio al Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

El Mundial que tendrá a La Roja como protagonista se realizará en cuatro sedes distintas, Santiago con el Estadio Nacional, Valparaíso con el Estadio Elías Figueroa Brander, Rancagua con el Estadio El Teniente y Talca con el Estadio Fiscal. Los partidos de nuestra selección podrán ser vistos a través de CHV, mientras que DirecTv transmitirá todos los duelos del certamen.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Para este Mundial Sub-20 se espera que la selección chilena tome un papel protagonista de la mano de Nicolás Córdova y que pueda primero superar la fase de grupos, donde lo acompañan Nueva Zelanda, Japón y Egipto y su primer desafío será mañana desde las 20:00 horas ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Pero para lograr tener buenos resultados, Nicolás Córdova implementará una fuerte medida con los jugadores para mantenerlos enfocados en el objetivo final. En definitiva, los futbolistas no podrán utilizar sus celulares después de las 22:00 horas, para evitar presiones en redes sociales y también para que no se mantengan despiertos hasta muy tarde.

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa
Novak Djokovic se despide de Nikola Pilic

"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico
Gol histórico de Lucas Assadi en la U

¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima
Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía