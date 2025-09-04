¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil

Chile tiene todo preparado para enfrentar las últimas jornadas de las Eliminatorias y lo hará con muchas caras nuevas, ya que Nicolás Córdova planea una alineación que, al parecer, será la base del esperado recambio.

El DT no titubeó al armar la nómina y tampoco al planear sus titulares, renovando prácticamente todas las posiciones. En el arco, al parecer Lawrence Vigouroux tendrá su esperado debut, siendo protegido por una línea de tres defensores: Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Daniel González.

En el medio campo, Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo estarían como carrileros, acompañados por Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en la contención. En la función de creador estará Lucas Assadi, quien tendrá la función de hacerle llegar el balón a Lucas Cepeda y a Alexander Aravena.

Córdova no titubea con una formación llena de novedades.

La formación de Brasil para enfrentar a Chile

Los 11 elegidos de Córdova no tendrán una tarea sencilla debido a que enfrentarán a un gran equipo. Si bien es cierto que Carlo Ancelotti le dio descanso a algunas de sus estrellas, aún así se las ingenió para formar una alineación de temer.

Al parecer, Brasil alineará con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Gabriel Martinelli y Joao Pedro.

¿A qué hora juega Brasil vs Chile?

Recordar que el encuentro se disputará hoy jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná, recinto en el que Chile intentará lograr la épica misión de obtener un triunfo de despedida en estas Eliminatorias.

