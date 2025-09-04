Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo

Por: Fabián Marambio

Indudablemente, Jannik Sinner está demostrando ser el mejor tenista de la actualidad. A sus 24 años, el italiano pasa por encima de cualquier rival que se le ponga enfrente y ahora lo hizo con Lorenzo Musetti, derrotándolo por 6-1, 6-4 y 6-2 y metiéndose en las semifinales del certamen.

La próxima víctima de Jannik Sinner

Ahora, en las semifinales del US Open, el tenista italiano tendrá que medirse ante Felix Auger Aliassime, canadiense que está siendo la gran sorpresa del certamen tras dejar en el camino a Alexander Zverev y Alex de Minaur. A pesar de esto, muy probablemente Sinner se quede con la victoria cómodamente.

Quizás te pueda interesar: No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa 

Jannik Sinner sigue imparable en el US Open.

Las otra semifinales del US Open

El otro partido de este Grand Slam también es un partidazo entre dos tenistas que no necesitan presentación: Novak Djkovic y Carlos Alcaraz. Cada uno intentará imponer sus términos para mantenerse en competencia, clasificar a la gran final e intentar derrotar, probablemente, a Jannik Sinner en la gran definición por el título.

Semifinales femeninas del US Open

En el plano femenino, el torneo también ha tenido algunas sorpresas. Todo esto porque Amanda Anisimova se impuso ante todo pronóstico y eliminó a Iga Swiatek en un partido perfecto para la estadounidense, quien ahora deberá medirse en Naomi Osaka para buscar el pase a la final.

En el otro lado del cuadro, Aryna Sabalenka tendrá un complejo partido contra la local Jessica Pegula, quien de seguro tendrá a todo el estadio hinchado a su favor para eliminar a la mejor tenista de la actualidad.

