70 venezolanos le estarían reclamando a Johannes Kaiser: la polémica reacción de Daniel Stingo ante la noticia

En el programa La Voz de los que Sobran el abogado y comunicador Daniel Stingo festinó con la noticia sobre que un grupo de 70 venezolanos le estaría reclamando a Johannes Kaiser por una promesa que no cumplió. En concreto la primicia la entregó en el programa el diputado Hernán Palma quien contó antecedentes de la polémica.

Recordemos que Kaiser es el actual candidato presidencial de la extrema derecha, según la encuesta Cadem el candidato se encuentra en cuarto lugar de preferencias con un 10%. Sobre la figura presidencial de Evelyn Matthei, quien lidera las encuestas comentó. "No hay una diferencia simbólica, sino que una diferencia en los hechos, hay un tema de inconsecuencia política, Evelyn Matthei ha sido muy contradictoria en materia política en los últimos años, sus posiciones han ido variando de manera relativamente constante. Mis posiciones se han mantenido en las mismas" dijo para Interferencia.

¿Qué dijo Stingo sobre la polémica entorno a Kaiser?

“Son personas que trabajaban para el diputado Kaiser y que las tenía inscritas en su partido”, revelaron en el programa. “Ojo, que hay 70 personas, venezolanas, en el norte, en Iquique, que trabajaban para el diputado Kaiser y que las tenía inscritas en su partido, y que andan reclamando por ahí”, soltó Palma en el espacio.

“Son 70 personas que estarían reclamando seguramente algo que se les ofreció y que no se les cumplió”, añadió, dejando entrever que sería dinero. Luego de su sorpresa inicial, el abogado y panelista del programa, Stingo, festinó con la información. “Que se haga cargo”, dijo entre risas y asombro generando los comentarios en redes.

Hace algunos días, el precandidato aseguró que no existía forma de que bajara su candidatura política. "Ya no. Me obligaron a dar mi palabra. Al colocar en el escenario que yo me podía bajar, me obligaron a dar mi palabra de no bajarme. ¿Y sabes qué hago yo con mi palabra? La cumplo, aunque se hunda el planeta la voy a cumplir, porque es lo único que tengo. Mi capital no es plata. Mi capital no son empresas. No tengo campos, una pega asegurada, mi capital es mi palabra" aseguró.

