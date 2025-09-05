¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha
José Antonio Neme

“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots
Semifinales US Open.

Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open
Duro golpe económico para la U de Chile.

Todo no fue perfecto: El duro golpe económico que sufre U de Chile tras castigo de Conmebol
Tabla de posiciones eliminatorias 2026.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura

El día de ayer, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de la selección chilena será este martes en el cierre de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrentemos en condición de local a Uruguay desde las 20:30 horas. Si bien la selección charrua ya se encuentra clasificada en la próxima cita mundialista, se espera un partido difícil donde no se regalará ningún espacio.

Pero tras la dura derrota ante Brasil, si bien este era un resultado bastante esperable, eso no quita que no lleguen algunas críticas, es aquí donde Juan Cristóbal Guarello escogió quien para él fue el peor de la cancha en La Roja. El comunicador no dudó y escogió a Alexander Aravena, señalando que prácticamente no jugó el partido y no fue ningún aporte.

NOTAS DESTACADAS

Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha
José Antonio Neme

“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots
Semifinales US Open.

Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open
Duro golpe económico para la U de Chile.

Todo no fue perfecto: El duro golpe económico que sufre U de Chile tras castigo de Conmebol
Tabla de posiciones eliminatorias 2026.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?