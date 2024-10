Dra. Cordero lanza severo análisis de Irací Hassler tras polémico video: "Refleja el síndrome de la hija mimada"

A través de redes sociales la diputada y psiquiatra Dra. Cordero se refirió al reciente video de campaña de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en donde se le vio "ahogando" a un humorista en una pileta recordando una disputa con José Antonio Neme. “No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina” se le escuchó.

La parlamentaria, se sumó a la ola de críticas que la jefa comunal ha recibido, por ejemplo el diputado Juan Antonio Coloma señaló: “No es ‘humor’, es violencia !!! Que @IraciHassler promueva la violencia en su campaña a alcaldesa debe ser rechazado sin matices por todo los sectores. No se puede validar la violencia como forme de acción política (como lo hizo el 2019) ni como forma de hacer campaña (hoy)”.

¿Qué dijo la Dra. Cordero sobre el polémico video de campaña?

“El video de Irací Hassler refleja el síndrome de la hija mimada que quiere que le aguanten todo” partió diciendo Cordero, quien acostumbra a realizar este tipo de análisis en sus redes. Así mismo añadió que esta acopio "deja ver con claridad que utiliza la violencia contra una persona para tapar su gran desesperación porque sabe que no tiene posibilidades de ser reelecta en la comuna de Santiago”.

“Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal. Por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos”, indicó la alcaldesa que va por la reelección.

“Señora sus diagnósticos psiquiátricos son igual de falsos que las licencias que vendía”; “Qué violencia si es una humorada consensuada”; “Mínimo 6 meses de licencia” y “Lo peor es que ella cree que con esto ganará votos y que más encima es gracioso" fueron algunos de los comentarios que dejó el análisis de la psiquiatra.

