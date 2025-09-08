Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay

Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open

La Roja está en periodo de reconstrucción y cada jugador se juega sus cartas sin importar su edad ni jerarquía. En se sentido, Nicolás Córdova prepara un golpe de timón al cortar a un experimentado miembro del equipo que, aparentemente, no disputaría el Chile vs Uruguay.

Se trata de Paulo Díaz, defensor de River Plate que no tuvo su mejor desempeño contra Brasil y, por lo mismo, no entrenó en ninguno de los equipos que trabajó Córdova pensando en el Chile vs Uruguay.

Las posibles formaciones de Córdova para el Chile vs Uruguay

En la primera de las alineaciones el entrenador planteó una defensa conformada por Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, quien alternó con Esteban Matus. Mientras tanto, en la segunda formación trabajó con Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y también Suazo, destacando la ausencia de Paulo Díaz en ambas.

Quizás te pueda interesar: ¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo

Paulo Díaz sería cortado del Chile vs Uruguay.
Paulo Díaz sería cortado por Nicolás Córdova.

El resto de los elegidos en La Roja

La defensa no es la única zona de la cancha en la que hubo novedades, porque Córdova también trabajó con Rodrigo EcheverríaFelipe Loyola, Luciano Cabral en el medio, dejando a Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena como delanteros en la primera formación.

Mientras tanto, en la segunda estuvieron Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Lucas Assadi en la mitad de la cancha y en el ataque a Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda. Toda esta mezcla busca potenciar la competencia interna y dejar en claro que nadie tiene la titularidad asegurada.

De todas formas, durante los entrenamientos de hoy debería comenzar a definirse la oncena titular para enfrentar a Uruguay en lo que será el último partido de La Roja en estas lamentables Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Juan Ortelli

“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open
Felipe Loyola podría dejar Independiente.

¿Por la polémica con U de Chile? Felipe Loyola ficharía en este gigante europeo para dejar Independiente
UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
La romería 2025 al Cementerio General en Santiago

Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz lidera ranking ATP.

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay