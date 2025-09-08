Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay

La Roja está en periodo de reconstrucción y cada jugador se juega sus cartas sin importar su edad ni jerarquía. En se sentido, Nicolás Córdova prepara un golpe de timón al cortar a un experimentado miembro del equipo que, aparentemente, no disputaría el Chile vs Uruguay.

Se trata de Paulo Díaz, defensor de River Plate que no tuvo su mejor desempeño contra Brasil y, por lo mismo, no entrenó en ninguno de los equipos que trabajó Córdova pensando en el Chile vs Uruguay.

Las posibles formaciones de Córdova para el Chile vs Uruguay

En la primera de las alineaciones el entrenador planteó una defensa conformada por Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, quien alternó con Esteban Matus. Mientras tanto, en la segunda formación trabajó con Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y también Suazo, destacando la ausencia de Paulo Díaz en ambas.

Paulo Díaz sería cortado por Nicolás Córdova.

El resto de los elegidos en La Roja

La defensa no es la única zona de la cancha en la que hubo novedades, porque Córdova también trabajó con Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Luciano Cabral en el medio, dejando a Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena como delanteros en la primera formación.

Mientras tanto, en la segunda estuvieron Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Lucas Assadi en la mitad de la cancha y en el ataque a Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda. Toda esta mezcla busca potenciar la competencia interna y dejar en claro que nadie tiene la titularidad asegurada.

De todas formas, durante los entrenamientos de hoy debería comenzar a definirse la oncena titular para enfrentar a Uruguay en lo que será el último partido de La Roja en estas lamentables Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

