¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo

Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo para levantarlo del mal momento y lograr meterse en competencias internacionales de cara al 2026. En ese sentido, el entrenador ya trabaja su primera formación pensando en su desafío más cercano con el club; la Supercopa ante Universidad de Chile.

El estratega tuvo la posibilidad de disputar dos tiempos de 60 minutos ante la proyección del Cacique y probar así sus alineaciones. En el primero, que terminó con triunfo de 3-1 para el plantel, Ortiz alineó una mezcla de juveniles y experimentados, teniendo a Manley Clerveaux y Eduardo Villanuevas como principales sorpresas.

Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Bajo ese panorama, el once de Ortiz fue con Eduardo Villanueva; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Felipe Méndez y Claudio Aquino; Manley Clerveaux, Javier Correa y Leandro Hernández.

Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.
"Tano" Ortiz tiene su primera alineación con el Cacique y prioriza a juveniles.

Variantes en la formación del Cacique

Luego, para el segundo periodo de 60 minutos, el entrenador realizó cambios e incluyó algunos jugadores que se apuntan para tener gran protagonismo. Arturo Vidal, Salomón Rodríguez, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, Fernando de Paul y Jonathan Villagra también vieron acción.

Es importante considerar que, para estos duelos, el DT no pudo contar con Vicente Pizarro y Lucas Cepeda por estar con La Roja. De todas formas, ambos jugadores muy probablemente sean titulares indiscutidos en este nuevo proceso que inicia y deberían tener su lugar asegurado.

