Camila Polizzi rompe el silencio y habla por primera vez de su contenido erótico: “Me dejaron en pelotas” 

En una entrevista para LUN la excandidata a alcaldesa por Concepción, Camila Polizzi se refirió por primera vez al contenido para adultos que genera desde ya hace un tiempo en la plataforma Arsmate, el cual le ha servido para sostenerse económicamente mientras cumple su prisión preventiva. En concreto la imputada señaló que esta idea de “negocio” surgió principalmente por el hecho de seguir manteniendo a sus hijas.

Así mismo, la modelo respondió a los cuestionamientos y críticas que ha recibido por lucrar desde la medida cautelar que está cumpliendo y pidió que se respete su presunción de inocencia ante el Caso Lencería en donde se le investigan los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. “Bastante lucraron otros con mi imagen antes, pero solo se cuestiona cuando yo decido hacer uso de ella” comentó en la instancia.

¿Qué dijo Polizzi sobre el contenido para adultos que publica?

“Generar ingresos sin duda fue un detonante. No tenía trabajo, sumado a las medidas intrusivas asociadas a estos procesos, allanamientos, retenciones bancarias, etcétera. Dicho en buen chileno, me dejaron en pelotas. Y yo ante todo soy la sostenedora de mi hogar. Algo tenía que hacer (...) Lo vi como una salida a un contexto completamente adverso” declaró sobre el proceso judicial que se le investiga.

Sin embargo, aseguró que este contenido no la ha hecho dar vuelta la situación. “La tranquilidad, la libertad, no tienen precio y no se compensan por mucha notoriedad pública. Fui condenada públicamente sin que se respetara mi derecho a la presunción de inocencia. El daño causado es irreparable” dijo. Sobre la misma añadió que aprovechó sus dotes como actriz para hacer un contenido “algo diferente”.

Además, aseguró que para cumplir con lo anterior le gusta utilizar personajes e historias inspiradas “en el cine y el arte”. Bajo esta misma línea confesó que “mi público siempre quiere más de mí y yo siempre estoy dispuesta a explorar cosas nuevas para sorprenderlos”. Hasta el momento se ha podido ver a través de su Instagram a Polizzi interpretando a Cleopatra, Medusa e incluso de la Tentación de Eva.

