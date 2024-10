Camila Polizzi alza la voz ante proyecto que le prohibiría lucrar desde arresto domiciliario: "Hipocresía"

A través de redes sociales Camila Polizzi, quien se encuentra siendo investigada por el Caso Lencería, se refirió a el reciente proyecto de Ley que presentaron Demócratas, el cual busca prohibir a personas que estén cumpliendo medidas cautelares lucrar a través de redes sociales y así impedirles beneficiarse al no poder trabajar formalmente.

Recordemos que, hace algunas horas la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario total, anunció la apertura de una cuenta OnFayer con contenido erótico para vender mientras se encuentra cumpliendo la cautelar. Aquí estoy, preparándome para las fotos. Yo me peino, me maquillo y preparé acá como un mini set, se me quebraron tres uñas, pero ocupé unas que me regaló una amiga y me las puse para poder hacer las fotos”, contó Barriga.

¿Qué dijo Polizzi sobre nuevo proyecto de Ley?

Desde Demócratas detallaron que la Ley busca prohibir “utilizar libremente las redes sociales con el fin de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal”. “¿Y la presunción de inocencia? Un proyecto de Ley que va en contra de la propia Constitución" apuntó la modelo y ex candidata a alcaldesa de Concepción en sus redes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además acompañó sus declaraciones con palabras como “Ignorancia” e “Hipocresía”. Recordemos que la suscripción al canal de Polizzi tiene un precio de 24 dólares, es decir, alrededor de $23 mil por usuario y el matinal de CHV, Contigo en la Mañana reveló que ha conseguido ganancias de hasta $15 millones.

El proyecto busca incorporar al artículo 7 de la ley N°18.216 un inciso tercero nuevo “se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación. En casos calificados, el juez podrá autorizar al formalizado las comunicaciones a que se refiere este inciso siempre que no sean permanentes ni signifiquen un impedimento o riesgo en el desarrollo de la investigación, o cuando a criterio del Ministerio Público afecten el espíritu de la medida cautelar impuesta”.

Te puede interesar: Detalle en investigación del caso de María Elcira angustia a su familia: "Hoy es un obstáculo"