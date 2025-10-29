Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo con una sola misión; remontar el mal momento albo y clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Para lograrlo tomó algunas decisiones difíciles, como por ejemplo, la marginación de Esteban Pavez, uno de los capitanes del equipo.

El volante no está bien considerado por Ortiz y compañía y ya quedó fuera de los últimos dos partidos netamente por decisión técnica. En ese sentido, rompió el silencio y mostró toda su molestia frente al tema.

Esteban Pavez furioso por su marginación en Colo Colo

"Estoy caliente, muy caliente. Más allá de jugar o no jugar, que es algo que pasa netamente por el técnico, no ir convocado me choca, me pega. Todos los días me mato entrenando, siempre soy de los mejores que entrena, mis compañeros me lo hacen sentir”, comenzó señalando al hablar con la prensa.

En la misma línea anterior, agregó que “obviamente, no estar entre los convocados me calienta. Pero bueno, es parte de esto; sabía que en algún momento me iba a tocar, y me lo tomo de esa forma. Estoy trabajando, como siempre, a full, para que el profesor me vuelva a convocar”, cerró el volante formado en Macul.

¿Hasta cuándo estará Pavez en Colo Colo?

El volante de 35 años tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que aún le queda tiempo asegurado en el club. Sin embargo, su estadía y protagonismo podrían verse amenazados si Fernando Ortiz también sigue en el equipo para el próximo año.

