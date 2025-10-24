Un polémico registro viral tiene nuevamente en el ojo del huracán a Carabineros, luego de que se difundiera un video que muestra el instante exacto en que un funcionario dispara su arma de servicio contra un grupo de hinchas de la Universidad de Chile. El hecho ocurrió durante el denominado “hotelazo” que los fanáticos realizaron frente al Hotel Hilton de Pudahuel, en la previa del duelo entre la “U” y Lanús.

En las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, se observa cómo el uniformado apunta y efectúa un disparo en dirección a los barristas. La escena generó aún más impacto al advertirse que, en ese momento, un menor de edad transitaba por el lugar, lo que elevó la preocupación y las críticas hacia el actuar policial.

De acuerdo con lo publicado por BioBioChile, desde Carabineros justificaron la acción señalando que el funcionario “accionó su arma de servicio ante un intento de agresión”. Además, la institución precisó que no hubo personas lesionadas producto del disparo, intentando bajar el tono de la polémica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Usuarios cuestionan el actuar del carabinero

Aun así, la respuesta no convenció a los usuarios en redes, donde se multiplicaron los cuestionamientos al actuar del uniformado. “¿Y si vemos el video entero? Eso tiene un antes", “Qué onda, se pasó el paco”, y “Es que si los que hacen desastre son la hinchada de la U imposible que la policía esté de su lado”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que llenaron las plataformas.

Otros internautas analizaron el video cuadro a cuadro, señalando que el carabinero habría perdido el control del arma en medio de la tensión. “Si bien se ve levemente desviada hacia arriba como intentando levantarla, parece que se lo comieron los nervios. Creo que se le dispara por tener el dedo en el gatillo. Mal actuar para mí”, opinó un usuario, reflejando el sentir generalizado ante una nueva polémica que vuelve a poner en entredicho los protocolos policiales.

🔴 URGENTE - CARABINEROS DISPARA A HINCHAS DE LA U DE CHILE:



🚨 Post salida del Plantel Universitario al Estadio Nacional para la Semifinal de la Copa Sudamericana, un Carabinero diaparo contra un grupo de hinchas



🚨 No se ve motivo para hacer uso de su arma #VamosLaU pic.twitter.com/tK20LR78LZ — (FRAPP)🇵🇸🇨🇱 EN LA JARANETA ✊️ #Jara2026 (@Informa3Chile) October 23, 2025

Te puede interesar: Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros