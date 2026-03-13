¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo

DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

Por: Gonzalo Zamora

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Universidad de Chile está atravesando un complicado momento deportivo, donde los malos resultados de esta temporada, obligaron a la directiva a terminar de manera anticipada el contrato de Francisco Meneghini con el equipo.

Cabe recordar que el romántico viajero sólo ha tenido un triunfo en toda la temporada, el cuál fue por la cuenta mínima ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Esta pobre campaña los tiene actualmente en el puesto 12 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional a un punto del descenso.

Sumado a lo anterior, Universidad de Chile sufrió otro gran fracaso al quedar tempranamente eliminado de la Copa Sudamericana, donde tras caer ante Palestino no consiguieron entrar a la fase de grupos, por lo que no disputarán copas internacionales esta temporada.

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Universidad de Chile ya está preparando los últimos detalles para enfrentar el día de mañana en condición de visitante a Coquimbo Unido desde las 18:00 horas, donde necesitan con urgencia ganar para evitar la peligrosa zona de descenso.

Recuperan a un hombre en el ataque

Uno de los aspectos que también ha complicado demasiado al romántico viajero esta temporada son las lesiones de sus jugadores. Pero para el encuentro ante el cuadro pirata finalmente reciben una buena noticia, ya que Juan Martín Lucero vuelve a la nómina del equipo tras una complicada lesión y podrá estar a disposición del cuerpo técnico interino del día de mañana.

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