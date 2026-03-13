VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo

Colo Colo ya se prepara para su próximo desafío que será este lunes desde las 20:30 horas en condición de local, donde recibirán a Huachipato por el Campeonato Nacional, donde los albos necesitan seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Actualmente el cacique está teniendo un buen cometido en el Campeonato Nacional, donde pese a la dolorosa derrota ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno, se mantienen como el líder exclusivo de la competencia.

Si bien las críticas sobre el trabajo de Fernando Ortiz continúan por parte de los hinchas, sobre todo por la poca capacidad de goleadores de Colo Colo, donde han ganado sus encuentros por un bajo margen, la realidad es que se están haciendo bien las cosas en un torneo que por ahora está bastante apretado.

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Colo Colo ya está afinando los últimos detalles para lo que será su siguiente desafío en el Campeonato Nacional ante Huachipato en condición de local este lunes desde las 20:30 horas. Este duelo es vital, ya que en caso de perder, el cuadro acerero quedaría con la misma cantidad de puntos que el cacique, quienes por ahora son los líderes de la competencia.

La lucha en el ataque

Uno de los cambios que ha llamado la atención en el cacique fue la salida de Javier Correa para dejar en punta a Maximiliano Romero, quien es el actual goleador del equipo. Es aquí donde Fernando Ortiz destaca la sana competencia dentro del equipo para ganarse el puesto. "Ambos jugadores son de gran calidad y jerarquía, Javier sabe que esa pelea diaria es sana, donde sus distintas características me permiten adaptar mis ideas para enfrentar al rival".

Revisa a continuación las declaraciones del estratega albo:

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