¡De talla Mundial! Universidad de Chile quiere dar el gran golpe con su nuevo DT

Por: Gonzalo Zamora

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha
¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Decisión tomada! Octavio Rivero será baja en Universidad de Chile por varios meses

Universidad de Chile debe nuevamente moverse en el mercado de fichajes, pero esta vez sería para encontrar un nuevo director técnico tras la salida de Francisco Meneghini debido a la mala campaña que ha tenido el equipo en este inicio de temporada.

En lo que va del año sólo han conseguido una victoria, la cuál fue ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Este mal desempeño los tiene actualmente en el puesto 12 de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a solo una unidad de los puestos de descenso.

Sumado a todo lo anterior, además para esta temporada Universidad de Chile no tendrá participación en competencias internacionales, todo esto luego de quedar eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana a manos de Palestino en los minutos finales del encuentro.

Universidad de Chile se quedó sin director técnico luego que despidieran a Francisco Meneghini por los malos resultados de esta temporada, donde sólo contaban con una victoria y también habían quedado eliminados tempranamente de la Copa Sudamericana.

Un estratega de talla mundial

Un estratega de talla mundial

Si bien ahora el romántico viajero está analizando sus opciones para un nuevo estratega, quieren dar el golpe al mercado y traer a un excampeón del mundo. Este es el caso del brasileño Luis Felipe Escolari, campeón con Brasil en 2002 y que según la información de Radio ADN, el entrenador vería con buenos ojos esta oportunidad.

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha
¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Decisión tomada! Octavio Rivero será baja en Universidad de Chile por varios meses
