¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

El Mundial 2026 que se realizará en el norte de nuestro continente con sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya está a la vuelta de la esquina. Es más, quedan menos de 100 días para su realización y todas las naciones participantes ya se están preparando.

Actualmente, sólo quedan disponibles dos cupos para la cita planetaria, los cuáles se definirán a través del repechaje mundialista que se disputará a fin de mes, donde se entregarán los últimos boletos rumbo al norte del continente.

Pero por otro lado, hay una enorme polémica y falta de seguridad que rodea al Mundial 2026, en especial por las situaciones de México y Estados Unidos, donde el primero se encuentra en una fuerte lucha contra el narcotráfico y el segundo mantiene una guerra junto a Israel en contra de Irán, quienes además estaban clasificados a la cita mundialista.

En los últimos días se dio una enorme polémica en el Mundial 2026, ya que Irán confirmó que no participarían de la cita planetaria debido a la guerra que mantienen actualmente contra Israel y Estados Unidos, por lo que ahora la FIFA debe determinar a otra nación para tomar ese cupo.

Un Mundial plagado de dudas

Para sumar más incertidumbre a la Copa del Mundo de este año, el Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, realizó unas potentes declaraciones que hacen dudar si será seguro el torneo en esta oportunidad. "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad".

