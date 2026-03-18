¡Salió humo blanco! Universidad de Chile define a su nuevo director técnico

DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

Por: Gonzalo Zamora

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Universidad de Chile no está teniendo una muy buena temporada si la comparamos con la anterior donde llegó a semifinales de Copa Sudamericana. Es más, este año los azules ni siquiera participarán de copas internacionales al quedar tempranemente eliminados de Sudamericana a manos de Palestino.

Sumado a lo anterior, los malos resultados en el Campeonato Nacional, donde sólo habían ganado un partido ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno, obligaron a la directiva a despedir a Francisco Meneghini como el director técnico del equipo.

Pero este fin de semana, Universidad de Chile logra levantar un poco la cabeza y consiguió un importante tirunfo ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima, lo que les permite alejarse de la peligrosa zona del descenso y ubicarse en la octavo posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional.

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La semana pasada, Universidad de Chile despidió a Francisco Meneghini de su puesto como director técnico del equipo tras los malos resultados de la temporada donde sólo había conseguido una victoria y había sido eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana.

Un nuevo jefe

Pero en las últimas horas, la directiva del romántico viajero habría tomado una decisión y ya tendrían un nuevo director téncnico para el equipo, donde el elegido es finalmente el argentino Fernando Gago. Azul Azul habría analizado las opciones y finalmente se quedaron con el extécnico de Boca Juniors y Racing.

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