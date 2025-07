“Se iba jactando”: El relato de taxista que trasladó a sicario del “Rey de Meiggs”

En las últimas horas se reveló el relato de Mauricio, el taxista que transportó al sicario de nacionalidad venezolana actualmente prófugo de la justicia chilena tras ser liberado por un grave error.

El individuo en cuestión, Alberto Carlos Mejía, solicitó el servicio de taxi para trasladarse hasta la frontera. Antes de eso, el extranjero había arribado desde Santiago en otro vehículo y huyó inmediatamente tras ser liberado por un error administrativo.

Recordemos que el imputado está vinculado al asesinato del comerciante apodado “Rey de Meiggs” y, debido a su perfil altamente violento, ha sido catalogado como una amenaza para la seguridad pública. Asimismo, se ha confirmado que, en solo 48 horas tras su liberación, logró abandonar el territorio nacional, y hasta el momento se desconoce su ubicación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El testimonio del taxista

Recientemente, el mencionado chofer estuvo en entrevista con Chilevisión, donde compartió detalles de su experiencia con el sicario. “En las cámaras sale que efectivamente yo llevé al sicario. Que lo trasladé desde fuera del terminal y que me fui con ellos. Tienen toda la secuencia de grabación. Yo estaba ofreciendo el taxi para la frontera, él llegó y se sumó y dijo ‘yo también voy para la frontera’. Como que bien quitado de bulla, por así decirlo”, contó.

“Me tomó la PDI y el OS-9 a dar declaración. Igual fome porque, de cierta manera, yo igual me veo involucrado. Yo desconociendo que esta persona era el sicario, le ofrecí el servicio de taxi. Había una niña que quería ir, le ofrecí taxi y este muchacho, como escondiéndose, escuchó que yo estaba ofreciendo para ir a la frontera… y como habían tres personas, él se sumó para ser la cuarta”, agregó.

A lo largo del trayecto, Mauricio reveló que los pasajeros “se iban jactando que habían estado preso en Estados Unidos, el otro compadre que venía conversando sobre la experiencia que habían tenido en otros países donde han estado detenidos. Como jactándose (…) Decían que ‘allá en Estados Unidos también me pillaron, me deportaron’, cosas así”.

“Por lo general, a todas las personas que van saliendo ilegal del país las dejamos antes de los militares. En un estacionamiento que está antes. De ahí ellos tienen que hacer el proceso de controlarse con los militares y ahí salen del país. Los controlaron, de hecho, dos de las personas que se fueron ilegal las devolvieron y lo más probable que con la otra persona pasaron“, relató el taxista.

“A mí no me gusta ayudar a nadie que esté haciendo el mal. Uno está expuesto en este trabajo porque no sabes a quién llevas, entonces ahora tomo un poco más de conciencia y tengo que estar más alerta a la hora de llevar. Si hubiera sabido yo (que era un sicario), mi reacción es que no lo llevo”, cerró Mauricio.