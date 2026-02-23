Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

Por: Kevin Vejar

Esta semana se llevará a cabo el tan esperado Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, y si bien los albos llegan de mejor manera a este crucial encuentro, en las últimas horas se conoció que el entrenador Fernando Ortiz no podrá contar con un importante miembro de su equipo en el Estadio Monumental.

Aún cuando el Cacique no termina de convencer dentro de la cancha, lo cierto es que a su manera han sabido sacar adelante este arranque de la Liga de Primera, donde con 9 puntos de 12 posibles se ubican en la segunda posición de la tabla, mientras que la U sigue sin saber de triunfos y marcha duodécima con solo 3 unidades.

Sin embargo, no todo podían ser buenas noticias en Macul, y es que recientemente se publicó el lapidario informe arbitral del compromiso frente a O'Higgins en Rancagua, donde el juez no tuvo piedad alguna y consignó la expulsión de un valioso integrante de la banca colocolina: el preparador de arqueros Martín Gutiérrez.

El preparador de arqueros Martín Gutiérrez no podrá estar en el Superclásico.

¿Por qué el árbitro expulsó a Gutiérrez en Colo Colo?

En el reporte, el colegiado Mathias Riquelme fue enfático en por qué decidió propinarle la tarjeta roja al hombre que trabaja con los guardametas del 'popular': "Conducta inadecuada dentro del banco; sale de su área técnica a buscar confrontación con el equipo adversario y a protestar una decisión arbitral".

De esta manera, el Tribunal de Disciplina deberá definir a lo largo de esta semana por cuánto tiempo se extenderá la sanción a Gutiérrez, pero más allá de la resolución, lo único seguro es que el preparador de arqueros no podrá decir presente al menos el domingo cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile.

