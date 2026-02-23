¿Y La Roja cuándo?: La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

Por: Kevin Vejar

Como bien es sabido, mientras la Selección Chilena sigue sin definir quién será su nuevo entrenador, Manuel Pellegrini es uno de los nombres más pedidos por los hinchas, y el increíble reconocimiento que acaba de recibir en España parece respaldar a quienes quieren verlo pronto al mando del combinado nacional.

Así es, el 'ingeniero' goza de un gran presente en La Liga, pues Real Betis completó un notable mes de febrero sin ninguna derrota, consiguiendo tres victorias y tan solo un empate más específicamente, números que no pasaron desapercibidos para los altos mandos del certamen, quienes decidieron destacar al DT.

Fue a través de las redes oficiales de la competencia española que se dio a conocer el nuevo logro del estratega chileno, a quien eligieron como entrenador del mes, y cómo no si con su eficacia en el banco verdiblanco ha conseguido que el club continúe firme en la lucha por clasificar a torneos internacionales.

El notable febrero de Pellegrini y el Betis

Como se mencionó anteriormente, ningún elenco fue capaz de tumbar al Betis en febrero, en una racha que comenzó con una victoria por 2-1 contra el Valencia en casa, para posteriormente volverse un temido visitante: 0-1 frente al Atlético Madrid y 1-2 ante Mallorca. Para cerrar el mes, los béticos igualaron 1-1 con Rayo Vallecano.

Cabe destacar que con estos resultados, Real Betis marcha quinto en la tabla de posiciones de La Liga de España con 42 unidades, solo por debajo de FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y el Atleti, y el próximo desafío de los dirigidos de Manuel Pellegrini será el Sevilla de Alexis Sánchez el 1 de marzo.

