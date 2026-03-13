¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador

U de Chile y la fecha para tener DT.

Por: Fabián Marambio

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Las oficinas de U de Chile están bastante movidas en el Centro Deportivo Azul. Los universitarios no quieren perder tiempo y están buscando al entrenador que reemplazará a Francisco Meneghini, panorama en el que ya definieron la fecha para presentarlo.

Entre las tantas conversaciones que han llevado en Azul Azul, han aparecido nombres como el de Jorge Fossati y Pablo Turra, experimentados estrategas que demuestran el sentido hacia donde está apuntando la dirigencia para solventar el pésimo momento deportivo.

U de Chile y la fecha para tener DT

"Tiene que haber más reuniones, lo que tiene que hacer Manuel Mayo es reunirse con más técnicos y presentarle a la directiva un abanico de posibilidades. La idea es que sea esta semana. Conversando con él, me dijo ‘ojalá la próxima semana ya esté el técnico'", dijo el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports.

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U de Chile y la fecha para presentar a su DT.
U de Chile ya tiene fecha para presentar a su DT.

De esta manera, la carrera de la U para encontrar DT debería finalizar la próxima semana. Es decir, el entrenador interino, John Valladares, solo debería dirigir este partido ante Coquimbo Unido, pues de ahí en más tendrá que ser el nuevo elegido quien se dedique a buscar el repunte en la tabla de posiciones.

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¿Cuándo juega la U?

El partido de Universidad de Chile ahora será una verdadera epopeya. Sin sus principales figuras y con DT interino, los azules tendrán que visitar a Coquimbo Unido esté sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, partido que será clave en medio del pésimo momento vivido.

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