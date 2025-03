Profesora de fotografías hot filtradas revela fuerte realidad: "He sido víctima de maltrato"

En conversación con el matinal de CHV Contigo en la Mañana la profesora Yennifer Vásquez dio a conocer el drama detrás de la polémica que exite por las fotos hot que se filtraron de ella entre los estudiantes del colegio en el que trabaja. Recordemos que tras la polémica la docente de encuentra suspendida de su trabajo.

“Tengo la denuncia de una apoderada. Y yo, durante los dos años que he estado ahí, he sido víctima de maltrato laboral por parte de una docente. Por ejemplo, a mí se me prohíbe sacarme el delantal estando en el liceo, cosa que nadie usa delantal”, reveló la joven de 29 años que vende contenido erótico en Arsmate.

¿Qué contó la profesora sobre las fotografías hot?

“A esta persona le llegaron correos diciendo de ‘cómo podía yo trabajar ahí’, y todo porque mi cuerpo es más voluptuoso. La apoderada que me denuncia es muy conocida y quizás es conocida de esta docente”, especuló. Cabe recordar que, producto de la acusación, se abrió una indagatoria en el establecimiento. “A mí me dejaron fuera del cargo mientras dura la investigación. No puedo trabajar por algo que no he hecho. Yo nunca he filtrado esto a los estudiantes”, recalcó Yennifer, en diálogo con el matinal.

Luego, la docente dio a conocer el drama que vive por culpa de su ex. De hecho, lo apunta como el principal responsable de filtrar su contenido. “Él me sigue amenazando, hasta este minuto me envía correos. Pusieron una orden de protección, pero él sigue. Me sigue o me espera afuera del pub”, indicó.

“Es un funcionario de Carabineros que dieron de baja por todo esto, y porque tiene muchas denuncias, con otras personas también. Lo trasladaron a Santiago, pero no quiso. Ahí me dijo textual: ‘yo no me voy a Santiago, porque tú tienes tiempo acá para seguir...’”, añadió, omitiendo el insulto. Finalmente, reveló que “violencia física también he tenido. Él amanece afuera de la casa de mis abuelos, porque no acepta que hayamos terminado hace más de un año”.

