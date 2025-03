VIDEO: carabinero rocía gas a perro que le ladraba y genera polémica en redes sociales

A través de redes sociales se volvió viral el momento en que un carabinero motorizado le lanzó gas en el rostro a un perro callejero que le ladraba mientras estaba parado en un semáforo. El momento abrió el debate en redes sociales y la entidad confirmó que abrirá una investigación por el caso, debido a las críticas de la ciudadanía.

El registro fue captado por un transeúnte en las calles de Santa Lucía con Merced, en pleno centro de Santiago. “Se realizará una indagatoria interna, para levantar la información, y de acuerdo al mérito de los antecedentes se aplicarán las medidas disciplinarias si es que corresponden”, precisaron desde Carabineros de Chile.

Gran polémica en redes pos video de carabinero lanzando gas a perro

El video en donde se vio el hecho genero todo tipo de comentarios, algunos defendieron al can, mientras que otros respaldaron al uniformado. "Esa es un conducta normal y comprensible en caninos. El motociclista es el irracional, NO PIENSA y no respeta al animalito. Pero todo se paga", "En ningún caso lo iba a morder. Mal ahí el Carabinero"; "Espero que no solo quede sin trabajo sino que le abran una merecida causa penal por maltrato animal" fueron algunos de los comentarios de los animalistas.

🇨🇱 | Captan a carabinero en moto rociando spray a perro que le ladraba en un semáforo de Santiago. La Policía abrió investigación. pic.twitter.com/IlrQNIRE7h March 20, 2025

En apoyo del carabinero algunos escribieron. "O sea Carabineros, además de dejarse atropellar por delincuentes, ahora tiene q dejarse atacar por perros sueltos? Es el colmo de la idiotez"; "Pero me parece razonable lo que hizo el paco. Lo otro era pegarle una patada, al final lo iban a criticar igual. Un perro atacando a un motociclista es muy peligroso"; "Excelente, era eso o ser mordido y probablemente termine cayendo de la moto, con lesiones y hasta fractura de tibia y/o peroné" escibieron.

Mientras que otros profundizaron en el problema de perros callejeros en la ciudad. "En Chile los perros callejeros son un tremendo problema. Es un tema q hay q solucionar. ¿Cuántas veces vemos a ciclistas o motoristas esquivando una posible mordedura del animal? La gente les construye casas en las veredas! Es una locura" señaló uno de los usuarios sobre lo ocurrido.

Te puede interesar: Dan a conocer video hot filtrado que complicó a profesora de Carahue: "Un día todos lo tenían"