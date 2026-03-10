¿No siente vergüenza? La pregunta que puso en aprietos a Francisco Meneghini y que celebran hinchas de U de Chile

Francisco Meneghini cuestionado con fuerza en U de Chile.

Por: Fabián Marambio

Tras tensión por "cable chino": EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un "nuevo comienzo" con Chile

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

U de Chile sumó un nuevo partido sin ganar de la mano de Francisco Meneghini, alcanzando solo un tibio empate 1-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. La situación del entrenador está colmando la paciencia de muchos, y esto ha quedado reflejado tanto en el estadio como en conferencias de prensa.

Y es que los fanáticos de la U cantaron “”Paqui” ya se va” a todo pulmón, pero lo peor vino después. En rueda de prensa post partido, un periodista de Radio Futuro puso en aprietos al entrenador azul y los hinchas universitarios no dudaron en festejar en redes sociales lo directo que fue al momento de preguntar.

Meneghini en aprietos en U de Chile

"¿No siente vergüenza por el año de U de Chile? Solamente un triunfo en el Superclásico que no sirvió de nada y una eliminación de Copa Sudamericana”, fue el inicio de una pregunta que apuntó directamente contra el mal nivel que han mostrado los azules en esta temporada 2026, sumando solo 7 de 18 puntos posibles en la Liga de Primera.

La respuesta de “Paqui”

Algo atónito por la situación, el DT azul respondió que “confío en el trabajo que hacemos. Entiendo que está el disgusto en la gente y lo hace saber, está en su derecho, pero lo que mostró el equipo en el segundo tiempo me gustó y confío que en Coquimbo podamos mostrar una mejor cara".

Con este panorama de tensión, los universitarios ahora deben preparar un complejo encuentro como visitante ante Coquimbo Unido, el actual monarca del fútbol chileno. El encuentro está pactado para este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas y podría ser la lápida para “Paqui” en caso de no alcanzar un buen resultado.

