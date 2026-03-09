¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana Colo Colo visitaba a Audax Italiano por el Campeonato Nacional, con la misión de levantar cabeza tras la dolorosa derrota de la semana pasada ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno.

Los albos salieron con todo desde el arranque, donde al minuto 5', Maximiliano Romero anotó el único gol del encuentro que le permitió al cacique llevarse una importante victoria en condición de visitante, para así combatir todas las críticas sobre el equipo.

Esta importante victoria le permite a Colo Colo ubicarse como el líder absoluto de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, donde es seguido muy de cerca por Deportes Limache y Ñublense a sólo un punto.

Tras la buena vitoria por la cuenta mínima ante Audax Italiano, Colo Colo se ubica como el líder del Campeonato Nacional. Ahora el próximo desafío de los dirigidos por Fernando Ortiz será el próximo lunes como local ante Huachipato desde las 20:30 horas.

Una dura baja

Pero para este encuentro ante el cuadro Acerero, los albos podrían sufrir una complicada baja, ya que uno de sus jugadores es duda para el partido debido a complicaciones físicas. Este es el caso del lateral izquierdo, Diego Ulloa, quien tras abandonar el último encuentro por molestias entre el talón y el tobillo derecho, el día de hoy deberá realizarse los exámenes médicos correspondientes para saber la gravedad de su lesión.

