VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

Impacto causó el avistamiento de un reptil, específicamente un yacaré, en la playa Cavancha de Iquique, cuya presencia fue captada por una usuaria de Tik Tok. Tanto la dueña del registro como los usuarios que reaccionaron pusieron sobre la mesa las mayores dudas: ¿Qué hace un reptil en Chile? y ¿Está siendo cuidado?

Cabe destacar, que la sorpresa ante esta aparición se debe a que no existen cocodrilos ni caimanes de ningún tipo viviendo de forma natural en Chile. Esto debido a que el clima en nuestro país no es adecuado para esta especie, por lo que solo es posible verlos en recintos privados.

En definitiva, el metraje causó un gran revuelo en redes sociales, ante lo cual el director de Medioambiente de la Municipalidad de Iquique, Diego López, salió a despejar las dudas al respecto.

¿Qué dijeron desde la municipalidad de Iquique?

Según lo informado por BiobioChile, precisó que el animal corresponde a un yacaré. Aseguró además que éste, junto a otros ejemplares, se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo supervisión de las autoridades.

“Los animales están bien, tienen alimento diario, son fiscalizados continuamente por el SAG y la seremi de Salud, cuentan con veterinarios a cargo y tienen cuidador”, sentenció López, de acuerdo con el citado medio. Sumado a eso, pidió a la ciudadanía mantener la calma y no generar preocupación frente a la situación.

En su explicación, recordó que el recinto albergaba originalmente cinco especímenes de yacarés, sin embargo, dos de ellos fueron donados al Parque Metropolitano. En la actualidad, solo quedan tres animales: un macho y dos hembras.

De momento, los reptiles aún no cuentan con un destino final definido. Eso sí, las autoridades señalaron que ya existen gestiones en curso con el Buinzoo para trasladarlos hasta ese recinto.

