¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

Por: Catalina Martínez

Un video recorrió Cochamó, región de Los Lagos, en cuestión de minutos, mostrando una brutal escena en la ribera del Puelo. Vecinos de la zona, indignados, denunciaron que un grupo de hombres encadenó a una puma y a sus crías para después lanzarlas al río. La grabación, difundida por @defendamos_patagonia_ en Instagram, sacudió a la comunidad y provocó una oleada de rabia pública. 

La plataforma describe una escena desgarradora: la madre puma sujeta con cadenas, mientras los hombres buscan a sus pequeños cachorros. “Luego los arrojan al río Puelo”, informaron, recalcando que el puma (Puma concolor) es una especie vulnerable en Chile y que su caza o eliminación se encuentra prohibida.

¿Qué dijeron las autoridades?

Debido a la gravedad del incidente, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Los Lagos interpuso una denuncia oficial ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Delitos Medioambientales (BIDEMA). Con esto, se busca investigar la “presunta matanza de ejemplares de puma en el sector de Segundo Corral, comuna de Cochamó”.

Con evidente indignación, el director regional del SAG, Francisco Briones, alzó la voz para repudiar lo ocurrido y reafirmar el compromiso del organismo con la protección de la fauna silvestre. “Actos de esta naturaleza no solo afectan a una especie protegida, sino que dañan el equilibrio ecológico y sistémico del territorio”, expresó. 

Asimismo, Briones enfatizó que la Ley N°19.473 establece la prohibición absoluta de cazar, capturar o dar muerte a ejemplares de puma, precisando que conductas como las observadas podrían configurar el delito de maltrato animal. “Ambas conductas conllevan sanciones administrativas y penales, tal como lo establece la normativa vigente”, cerró. 

