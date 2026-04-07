¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Por: Fabián Marambio
NOTAS DESTACADAS
A pesar de no estar atravesando su mejor momento, Boca Juniors es uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Sabiendo esto, un polémico periodista argentino analizó la previa del partido ante U Católica y aprovechó de ningunear al equipo chileno por el poco estatus sudamericano que mantiene.
El periodista en cuestión es Martín Liberman, quien suele hacer noticia por este tipo de situaciones. En el programa Marca Personal, el trasandino dijo que "a no ser que venga un todopoderoso brasileño, en la Argentina no se habla mucho de lo que puede ofrecer de resistencia el rival. De hecho, yo creo que además de Zampedri y Medel no sé si alguien sabe cómo forma o juega la UC".
En Argentina no le toman valor a U Católica
En ese mismo sentido, el periodista agregó que "se sabe mucho del nuevo estadio de Católica, pero ahí termina. Por otra parte, Católica no ha sido animador de nada en los últimos años y no es un equipo que se hable en Argentina”.
Lo cierto es que Universidad Católica vuelve al plano internacional después de un par de temporadas sin disputar ni Libertadores ni Sudamericana. Considerando esto, harán todo lo posible por dar el primer golpe y arrancar con el pie derecho su participación en un grupo donde también comparte con Barcelona SC y Cruzeiro.
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.
El partido entre cruzados y xeneizes está pactado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas en un Estadio Claro Arena que recibirá hinchas de ambas hinchadas. En plano deportivo se viene un partidazo que guardará muchas emociones, aunque la prensa argentina espera un triunfo de Boca Juniors.