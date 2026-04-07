¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors

Martin Liberman ningunea a U Católica.

Por: Fabián Marambio

A pesar de no estar atravesando su mejor momento, Boca Juniors es uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Sabiendo esto, un polémico periodista argentino analizó la previa del partido ante U Católica y aprovechó de ningunear al equipo chileno por el poco estatus sudamericano que mantiene.

El periodista en cuestión es Martín Liberman, quien suele hacer noticia por este tipo de situaciones. En el programa Marca Personal, el trasandino dijo que "a no ser que venga un todopoderoso brasileño, en la Argentina no se habla mucho de lo que puede ofrecer de resistencia el rival. De hecho, yo creo que además de Zampedri y Medel no sé si alguien sabe cómo forma o juega la UC".

En Argentina no le toman valor a U Católica

En ese mismo sentido, el periodista agregó que "se sabe mucho del nuevo estadio de Católica, pero ahí termina. Por otra parte, Católica no ha sido animador de nada en los últimos años y no es un equipo que se hable en Argentina”.

Lo cierto es que Universidad Católica vuelve al plano internacional después de un par de temporadas sin disputar ni Libertadores ni Sudamericana. Considerando esto, harán todo lo posible por dar el primer golpe y arrancar con el pie derecho su participación en un grupo donde también comparte con Barcelona SC y Cruzeiro.

El partido entre cruzados y xeneizes está pactado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas en un Estadio Claro Arena que recibirá hinchas de ambas hinchadas. En plano deportivo se viene un partidazo que guardará muchas emociones, aunque la prensa argentina espera un triunfo de Boca Juniors.

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U
Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español
