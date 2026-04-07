"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors

Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica en la Copa Libertadores y el partido ya comenzó a jugarse fuera de la cancha desde la previa. Y es que el exentrenador xeneize, Claudio Borghi, se enfrasco en un tenso diálogo con Gustavo Salvestrini, reconocido influencer argentino que le sacó en cara el mal rendimiento que tuvo en La Bombonera.

Todo sucedió en el podcast Picado TV, donde ambos coincidieron como panelistas. Ahí arrancaron la discusión analizando una fotografía de Lionel Messi junto a Donald Trump, lo que hizo perder la paciencia al "Bichi". Después de un par de comentarios, el exentrenador solicitó hablar de fútbol, a lo que el influencer respondió "ya estamos hablando de fútbol, a vos te gusta hablar de cosas aburridas".

El "Bichi" se comenzó a mosquear y respondió de vuelta: “Lo que rodea al fútbol no me interesa. Me nombraste personajes con los que no me cruzo, no les doy la mano ni comparto nada. Para mí el fútbol es adentro de la cancha". El influencer, de manera irónica, lanzó que "te gusta hablar de cosas aburridas. Hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón".

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Luego de eso, Claudio Borghi apretó el acelerador y le dijo que "si hablamos de fútbol no lo vas a entender. Una cosa es hablar de fútbol y otra entenderlo". Ante esto, el influencer no se quedó callado y le refutó que "estuviste en Boca y no nos fue tan bien", lo que dejó furioso al "Bichi". Ahí Borghi le pidió que no se incluyera, porque el no jugaba ni participaba de su plantel.

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Para terminar, el influencer quiso acudir al ámbito económico y le dijo "cómo no me incluyes. Yo siendo socio te pagaba el sueldo para que fueras el técnico de Boca. Indirectamente, porque te contrata una comisión directiva, pero los socios pagábamos la cuota social para que fueras el técnico".