Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"

Se viene el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, y mientras los albos llegan de gran manera a este crucial encuentro, salió a la luz el impensado 'cortado' que sacude al equipo, y es que el técnico Fernando Ortiz no tendría en consideración a un jugador que apuntaba a ser clave esta temporada.

Fue el mítico Patricio Yáñez quien, en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, destapó la situación de uno de los flamantes refuerzos este 2026: "Entiendo que Javier Méndez no gusta, ese central que se vio tan sólido junto a Sosa en el partido ante Peñarol, no lo ven en condiciones de ser titular".

En esa línea, el histórico del Cacique se mostró sorprendido considerando el cartel con el que llegaba el zaguero a Macul: "Yo pensé que esos dos uruguayos iban a andar muy bien. Ahí se supone que iba a haber un salto de calidad después de muchos errores del año pasado y las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia".

Javier Méndez no es considerado por Ortiz en Colo Colo.

Y para finalizar, Yáñez fue enfático en que el defensor charrúa proveniente de Peñarol no consigue terreno en el once titular: "Me contaron que no está en condiciones de superar lo que está haciendo Jonathan Villagra, que de a poco está mostrando seguridad. Además, lo encuentran más rápido que al uruguayo".

El regreso que marcará el Superclásico entre Colo Colo y la U

Mientras Javier Méndez continúa siendo relegado en el 'popular', hay otro que vuelve con bombos y platillos, y es que se confirmó que Javier Correa superó la lesión que lo dejó al margen del equipo contra O'Higgins y podrá decir presente el domingo en el Superclásico, donde incluso jugaría desde el primer minuto.

