Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League

Muy buenas noticias para los fanáticos de la Selección, y es que la ANFP oficializó hoy un partido amistoso de lujo en el que Chile se medirá ante nada más y nada menos que la poderosa Portugal, encuentro que servirá para que Cristiano Ronaldo y compañía se pongan a punto antes de la Copa del Mundo.

Así es, si bien La Roja no dirá presente en el Mundial de Norteamérica 2026, luego de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como colista absoluta, un mano a mano con una de las potencias europeas no deja de ser una tremenda oportunidad para quienes buscan ganar terreno con la camiseta chilena.

Fue a través de un comunicado en sus canales oficiales que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció con bombos y platillos este compromiso: "La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, en el escrito confirman que el duelo tendrá lugar en el país europeo: "Este partido se disputará en Portugal el próximo 6 de junio (sede por definir). Es el tercer partido internacional confirmado en 2026 para el combinado nacional, que también disputará partidos en Nueva Zelanda en el marco de FIFA Series 2026".

¿Quién dirigirá a La Roja ante Portugal?

Cabe mencionar que para este encuentro amistoso entre la Selección Chilena y su par de Portugal, de no haber ninguna sorpresa, será Nicolás Córdova quien dirija al equipo, pues si bien el técnico asumió de manera interina tras la salida de Ricardo Gareca, Pablo Milad ya notificó que la decisión se extenderá por todo el 2026.

Te puede interesar: ¿Decisión correcta?: La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

NOTAS DESTACADAS

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia
de paul colo colo

¡No le gustó! Campeón de Libertadores critica capitanía de Fernando De Paul en Colo Colo

¡Tuvo que borrar su publicación! El descargo de Gianluca Prestianni ante la UEFA
Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir

Explosión en Renca: Víctimas fatales aumentan a 12 mientras cinco luchan por sobrevivir
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico
¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League
La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo

¿Decisión correcta?: La millonaria oferta desde Qatar que rechazó Erick Pulgar para continuar en Flamengo
Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast

Destapan denuncia ante Contraloría tras revelación de foto presidencial de José Antonio Kast
Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U

¿Hay quiebre?: Matías Zaldivia se defiende tras sus presuntos dardos a Francisco Meneghini en la U
Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo

Histórico de la U le pone la lápida a Francisco Meneghini antes de enfrentar a Colo Colo: "Un equipo sin..."
Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción

VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."
El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago
¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai
¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro