Tras anuncio de la ANFP: ¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Chile y Portugal antes del Mundial?

Muy buenas noticias para los fanáticos de la Selección, y es que la ANFP oficializó hoy un partido amistoso de lujo en el que Chile se medirá ante nada más y nada menos que la poderosa Portugal, encuentro que servirá para que Cristiano Ronaldo y compañía se pongan a punto antes de la Copa del Mundo.

Así es, si bien La Roja no dirá presente en el Mundial de Norteamérica 2026, luego de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como colista absoluta, un mano a mano con una de las potencias europeas no deja de ser una tremenda oportunidad para quienes buscan ganar terreno con la camiseta chilena.

Fue a través de un comunicado en sus canales oficiales que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció con bombos y platillos este compromiso: "La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio".

Además, en el escrito confirman que el duelo tendrá lugar en el país europeo: "Este partido se disputará en Portugal el próximo 6 de junio (sede por definir). Es el tercer partido internacional confirmado en 2026 para el combinado nacional, que también disputará partidos en Nueva Zelanda en el marco de FIFA Series 2026".

¿Quién dirigirá a La Roja ante Portugal?

Cabe mencionar que para este encuentro amistoso entre la Selección Chilena y su par de Portugal, de no haber ninguna sorpresa, será Nicolás Córdova quien dirija al equipo, pues si bien el técnico asumió de manera interina tras la salida de Ricardo Gareca, Pablo Milad ya notificó que la decisión se extenderá por todo el 2026.

