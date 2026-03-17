VIDEO | “¿No te das cuenta que es una niña?”: La feroz reacción de pasajero contra sujeto que habría acosado a joven en una micro

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Por: Catalina Martínez

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Indignación total provocó un video registrado al interior de una micro que viajaba entre Lota y Concepción, en la Región del Biobío. Las imágenes, captadas por un pasajero, muestran el momento en que un hombre enfrenta ferozmente a otro sujeto, acusado de haber realizado tocaciones indebidas a una joven, desatando una escena que rápidamente se volvió viral.

En el metraje — difundido por Emergencias Lota y Coronel— , apenas se percató de lo que estaba ocurriendo, el pasajero reaccionó de inmediato y fue directo a confrontar al individuo. “¿No te das cuenta que es una niña? Te vengo sacando toda la película, chu... tenís que respetar a las mujeres", le recriminó, soltándole varios golpes. 

Sin oponer resistencia y con la mirada baja, el acusado se mantuvo en silencio, dando la impresión de asumir lo ocurrido. Fue en ese momento cuando el hombre que lo enfrentó perdió la paciencia y, entre gritos, lo obligó a descender de la micro en medio de la tensión. “¡Bájate conch...!”, exclamó el justiciero, antes de propinarle una fuerte patada al individuo. 

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Usuarios lo aplaudieron 

Tras viralizarse las imágenes, las reacciones comenzaron a acumularse. En su mayoría, los usuarios se volcaron a destacar la reacción del ciudadano frente a la indignante situación a bordo de la micro. 

“Excelente actitud del pasajero. Si el tipo se bajó altiro y se comió callado los golpes es porque claramente salió pillado... ojalá lo hubieran detenido in situ”, “Y los demás se hacen los weones ...bien ahí maestro mande la dirección para mandarle unas Pilsen heladas”, “Bien hecho, Gracias por defender a esa niña, degenerado maldito, que pena que no se le vio la cara”, "Si todos actuáramos de esa forma el mundo cambiaría“, "Soy mamá de 3 niñas!!! Y también toman locomoción... Y jamás nadie se mete si pasa algo. Así que felicidades para este hombre por defender a la niña, mis respetos" y ”Esa es la solución... pero fue poco“, fueron algunas de las reacciones. 

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