Padre de alumno con TEA que agredió a profesora narra situación que gatilló golpiza

Durante la semana se dio a conocer la brutal agresión que perpetuó un alumno de 14 años en contra de su profesora en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco. En concreto la docente llamada Elena Cano Ramírez fue golpeada por el menor con el palo de una escoba.

Iván Hinojosa, esposo de la docente señaló con T13 que el ataque fue “un intento de homicidio”. “La atacó y claramente no sólo era la intención de herirla, sino que fue un intento de homicidio, porque después de que se quebró el palo, el niño intentó perforarla en el estómago”, declaró para el medio citado.

¿Qué dijo el padre del alumno con TEA?

Israel Acuña, padre del adolescente argumentó que su hijo tiene autismo y que reaccionó violentamente por dificultades de comprensión y repetición de instrucciones. También en declaraciones a T13, Acuña reveló que previamente el joven había tenido “un encontrón” con la profesora en la que ella lo habría tratado en malos terminos.

“Él me comenta que no tuvo una buena comunicación con la profesora”, dijo. “Tuvo la bronca con la profesora, del segundo día, de cómo la trató”, agregó puntualizando que la docente le había dicho que, si no quería escribir, entonces “no servía” para la clase.

Posteriormente, en el segundo conflicto, el entuerto comenzó cuando el menor cuestionó un grito de la profesora al solicitar que guardaran sus celulares. En ese escenario, ella le respondió que no era el abogado de sus compañeros. “Como la profesora le dijo que no era un abogado, a él no le gustó (...) Se descuadró con la profesora, con las otras profesoras trabajó bien”, reveló.

Finalmente, el padre del menor planteó que esta es la primera vez que le ocurre una situación de este tipo a su hijo y aseguró que la docente es una buena profesora, pero no estaba capacitada para tratar con un menor con TEA.

