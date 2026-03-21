¡Negocio monumental!: Reconocida marca mundial quiere darle nombre al nuevo estadio de Colo Colo

Reconocida marca mundial quiere darle nombre al nuevo estadio de Colo Colo

Por: Kevin Vejar

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Tras un extenso y preocupante silencio desde su anuncio en el Centenario, el proyecto del nuevo Estadio Monumental por fin comienza a tomar forma, y es que Colo Colo no solo acelera las gestiones para su construcción, sino que también salió a la luz la reconocida marca mundial que busca darle nombre al recinto.

Así es, un paso clave en el financiamiento de la nueva casa del Cacique es el Naming Right, por lo que Blanco y Negro ya baraja algunas opciones en dicha materia, aunque lo que nadie imaginó es el gigante internacional que se metería en la lucha por adjudicarse dichos derechos: nada más y nada menos que Red Bull.

Fue The Clinic el que dio a conocer la negociación entre el 'popular' y la compañía con numerosos patrocinios deportivos, la cual vería con muy buenos ojos esta sociedad: "Efectivamente existe un acercamiento entre la empresa austriaca y Colo Colo para quedarse con el naming right de la renovada casa".

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Además, el citado medio destacó el curioso detalle en el camarín que ya ilusionó a varios: "La marca Red Bull apareció como el nuevo auspicio del Cacique, lo que despertó la curiosidad de los hinchas respecto a un posible acuerdo entre la bebida energética y los albos para quedarse con el naming right del nuevo Estadio Monumental".

La competencia de Red Bull por el nuevo Monumental

Eso sí, según indicó el periodista Christopher Brandt de ESPN, Red Bull no es la única empresa interesada en estampar su marca en la 'Ruca': "Se va a hablar de estas reuniones que ya sostuvo el directorio con estas cuatro empresas que quieren adjudicarse la búsqueda del nuevo sponsor, del nuevo nombre que va a tener el Estadio Monumental".

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