¡Se sintió pasado a llevar! La molestia de Cristopher Toselli en Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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Luego de haber despedido a Francisco Meneghini por los malos resultados de la actual temporada, Universidad de Chile ya cuenta con un nuevo director técnico, este es el caso del argentino Fernando Gago, quien buscará recuperar terreno en el resto del año.

El nuevo estratega tendrá que esperar para hacer su debut oficial con los azules, ya que el día de hoy el romántico viajero tendrá su debut por la Copa de La Liga ante Deportes La Serena, donde la dupla interina tendrá su último encuentro al mando del equipo.

Para este partido, Universidad de Chile busca lograr su primera racha de victorias, ya que el fin de semana pasada por el Campeonato Nacional, consiguieron un importante triunfo por la cuenta mínima ante el actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

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El día de hoy, Universidad de Chile tendrá su debut por la Copa de La Liga ante Deportes La Serena, donde el equipo podría darle descanso a algunos titulares para evitar nuevas lesiones en el equipo y también darle la oportunidad a los jugadores que no han sumado muchos minutos.

El dilema de Toselli

Es aquí donde Cristopher Toselli esperaba ser el portero titular ante Deportes La Serena, pero finalmente, el Gerente Deportivo azul, Manuel Mayo, habría pedido que el juvenil Ignacio Sáez sumara minutos el día de hoy. Esto claramente molestó al exportero de la UC, quien se sintió pasado a llevar y se lo hizo saber directamente a Mayo.

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