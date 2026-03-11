¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

El pasado lunes, Universidad de Chile cerró una nueva fecha del Campeonato Nacional ante Universidad de Concepción, donde sólo pudieron conseguir un empate 1-1 que no les sirve mucho para salir de la parte baja de la tabla de posiciones, lo que provocó muchas criticas sobre el ya cuestionado Francisco Meneghini.

El partido también estuvo marcado con una fuerte polémica en los minutos finales, ya que en una de las últimas jugadas del encuentro, se cometió una posible mano en el área de Universidad de Concepción, la cuál podía ser cobrada como penal, pero esta fue desestimada por el árbitro del encuentro.

Tras este pobre resultado, el día de ayer la dirigencia de Universidad de Chile tomó la decisión de despedir a Francisco Meneghini como director técnico del romántico viajero, donde sólo consiguió un triunfo en toda la temporada ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Tras grandes fracasos y sólo conseguir un triunfo en toda la temporada, la dirigencia de Universidad de Chile utilizó una claúsula especial en el contrato de Francisco Meneghini para poder pactar su salida del equipo por un monto menor al que le pudo haber tocado si salía después de estra seis meses en el romántico viajero.

Los millones que se llevó Paqui

Pese a lo anterior, el ahora exestratega de los azules no se fue con los bolsillos vacíos, ya que de todas formas debían darle una millonaria indemnización por terminar anticipadamente su contrato con el equipo. Según la información de Deportes 13, Paqui se llevó 160 millones de pesos, equivalentes a tres meses de salario.

