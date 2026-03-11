¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

El pasado lunes, Universidad de Chile cerró una nueva fecha del Campeonato Nacional ante Universidad de Concepción, donde sólo pudieron conseguir un empate 1-1 que no les sirve mucho para salir de la parte baja de la tabla de posiciones, lo que provocó muchas criticas sobre el ya cuestionado Francisco Meneghini.

El partido también estuvo marcado con una fuerte polémica en los minutos finales, ya que en una de las últimas jugadas del encuentro, se cometió una posible mano en el área de Universidad de Concepción, la cuál podía ser cobrada como penal, pero esta fue desestimada por el árbitro del encuentro.

Tras este pobre resultado, el día de ayer la dirigencia de Universidad de Chile tomó la decisión de despedir a Francisco Meneghini como director técnico del romántico viajero, donde sólo consiguió un triunfo en toda la temporada ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras grandes fracasos y sólo conseguir un triunfo en toda la temporada, la dirigencia de Universidad de Chile utilizó una claúsula especial en el contrato de Francisco Meneghini para poder pactar su salida del equipo por un monto menor al que le pudo haber tocado si salía después de estra seis meses en el romántico viajero.

Los millones que se llevó Paqui

Pese a lo anterior, el ahora exestratega de los azules no se fue con los bolsillos vacíos, ya que de todas formas debían darle una millonaria indemnización por terminar anticipadamente su contrato con el equipo. Según la información de Deportes 13, Paqui se llevó 160 millones de pesos, equivalentes a tres meses de salario.

También te puede interesar: ¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas