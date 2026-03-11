¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

Ya faltan menos de tres meses para la realización del Mundial 2026, el cuál se disputará en el norte de nuestro continente con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, quienes ya están listos para recibir a las selecciones participantes y sus hinchas.

Por el momento, sólo quedan por definir dos cupos para completar a todos los países participantes, esto de definirá a través del repechaje mundialista, el cuál se disputará a fines de este mes y entregará los últimos boletos a la cita planetaria.

Como ha sido la tónica en los últimos años, la selección chilena tampoco participará del Mundial 2026, por lo que se debe continuar trabajando intensamente para lograr el tan ansiado recambio y volver a competir de buena forma a nivel internacional.

Quedan menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, el cuál está rodeado de una enorme polémica, ya que dos de sus países anfitriones, México y Estados Unidos están viviendo actualmente fuertes problemas internos. El primero mantiene una lucha intensa con el narcotráfico, mientras que el segundo actualmente se mantiene en guerra junto a Israel en contra de Irán.

¿Quién irá en su lugar?

Como punto a destacar, Irán es actualmente uno de los países que está clasificado a la Copa del Mundo, pero debido a esta guerra con Estados Unidos, habrían tomado una fuerte decisión. Durante las últimas horas, el Ministro de Deportes de la nación asiática, Ahmad Doyanmali, confirmó que su selección no participará de la cita planetaria, ya que no están en condiciones de asistir.

