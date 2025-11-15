¿Y Colo Colo?: Dos gigantes de Sudamérica se pelean el fichaje de Bruno Barticciotto

Por: Kevin Vejar

La temporada está llegando a su fin y con ello también se acaba la aventura de Bruno Barticciotto en el fútbol mexicano, pues luego de un año a préstamo en el Santos Laguna, el chileno deberá volver a Talleres de Córdoba, pero ahora resulta que dos gigantes de Sudamérica estarían interesados en su contratación para el 2026.

Efectivamente, el ofensivo de 24 años dice adiós a la Liga MX y se desataron los rumores sobre su futuro, e incluso llegó a ser vinculado con Colo Colo, elenco del cual se declaró hincha hace algún tiempo y donde su padre es ídolo, pero su alto costo hacer ver prácticamente imposible su regreso a Chile, al menos por ahora.

Sin embargo, todo parece indicar que tampoco continuará su carrera en Córdoba, y en medio de las especulaciones sobre su próximo destino, salió a la luz que Racing de Avellaneda estudia seriamente hacerse con su carta para los desafíos de la temporada entrante, lo que sería un valioso salto para el chileno.

"Barticciotto, que se encuentra a préstamo en Santos Laguna, vuelve a figurar en el radar de Racing. Su ficha pertenece a Talleres, tiene que regresar a Córdoba, pero no quiere quedarse allí", publicó el medio partidario El Primer Grande, siendo el DT Gustavo Costas una pieza clave en la operación, pues dirigió al jugador en Palestino.

¿Habrá 'Clásico' por el Barti?

Pero eso no sería todo, y es que el citado portal informativo confirmó que además de 'La Academia', el atacante chileno despertó el interés de otra potencia del continente y del fútbol argentino, y se trata de nada más y nada menos que su máximo archirrival histórico: "También está en la órbita de Independiente"

