¡Hay fecha!: Nicolás Córdova destapa cuándo llega el nuevo DT de la Selección Chilena

Por: Kevin Vejar

La Selección Chilena arrancó con el pie derecho los dos amistosos que disputará en Rusia durante la presente fecha FIFA y derrotó al combinado local, y una vez finalizado el encuentro en Sochi, el técnico interino Nicolás Córdova confirmó la noticia más esperada por los hinchas: hay fecha para la llegada del nuevo DT.

Si bien el estratega nacional asumió como emergencia el banco de La Roja tras la salida de un poco y nada memorable Ricardo Gareca, aún sigue siendo toda una interrogante quién liderará el nuevo proceso de la selección con miras al Mundial 2030, al cual Chile está obligado a clasificar luego de tres ausencias consecutivas en el certamen.

Fue luego de la victoria frente a Rusia que el Nico atendió a los medios, donde comenzó a darle algunas recomendaciones a quien sea el próximo entrenador del equipo: "Ojalá se sumen más jugadores jóvenes. Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles, que a veces pareciera que está todo tan mal. No lo está, créanme".

Tras ello, se alineó con los dichos de Felipe Correa, y es que si el gerente de selecciones explicó hace algún tiempo que la idea es tener al nuevo DT en marzo, hoy Córdova lo confirmó oficialmente: "Sobre todo, de alguna manera, dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse, para empezar el proceso como corresponde y poder clasificar al Mundial de 2030".

¿Cuándo juega Chile ante Perú?

En ese sentido, la próxima semana podría disputarse uno de los últimos partidos de la Selección Chilena con Nicolás Córdova en el banco, el cual será nada más y nada menos que una nueva edición del Clásico del Pacífico ante Perú, el cual se llevará a cabo el día martes 18 de noviembre en Sochi, desde las 14:00 horas.

