“El presidente anda de humorista”: Diputado de oposición saca cuentas tras fiscalización de Contraloría y lanza mensaje contra Kast

Tras conocerse la fiscalización iniciada por la Contraloría en La Moneda por los gastos vinculados al cambio de mando y a la Oficina del Presidente Electo (OPE), el diputado socialista Daniel Manouchehri lanzó duras críticas contra el presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con lo reportado por BioBioChile, personal del ente fiscalizador se presentó en La Moneda durante la jornada para examinar documentación sobre posibles desembolsos y el uso de recursos públicos asociados a la llegada de la nueva gestión, incluyendo aquellos ligados a la OPE.

El descargo de Manouchehri

Mientras el Gobierno insiste en que no se destinaron recursos fiscales y que los costos fueron cubiertos con aportes privados, el diputado Manouchehri interpretó la fiscalización como una señal que respalda los cuestionamientos que, según afirma, ya habían surgido desde el Congreso sobre cómo se financió la instalación del republicano.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según el citado medio, el legislador expresó: “El tiempo nos está dando la razón que todas las fiscalizaciones que nosotros hemos hecho cuentan con un profundo sustento jurídico y se empiezan a pillar las mentiras del Gobierno, porque cuando nosotros hicimos la interrogante pública de cómo estaban financiando el proceso de instalación, la OPE, los viajes del presidente, ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente”.

El legislador fue más allá y planteó que, a su entender, los datos que han ido surgiendo sugieren una versión distinta a la entregada por el Ejecutivo. “Lo que hemos visto es que eso no era así, que hay recursos públicos involucrados”, aseguró.

Se lanzó contra Kast

También puso en entredicho las explicaciones entregadas por el Gobierno sobre otros eventos asociados al cambio de mando, incluyendo celebraciones y reuniones particulares: “Cuando dijimos respecto de la fiesta de barra abierta que hizo el presidente en el cambio de mando, no respondieron y esperaron un mes para poder recién responder y decir que eso era con recursos del presidente, una situación absolutamente extraña”.

Dentro de ese marco, agregó: “Lo mismo con el banquetazo del presidente con sus amigos: también tuvieron que primero salir a decir que no sabían y después que en la tarde había sido esto financiado con recursos del presidente, en una situación absolutamente sospechosa”.

Al final, el parlamentario dirigió sus dardos directamente a Kast, cuestionando el tenor y la consistencia de sus declaraciones ante la opinión pública: “Entonces, el presidente es muy bueno para hacer chistes, anda de humorista, pero la verdad es que aquí lo que se necesita no es una rutina de stand up comedy. Lo que se necesita son respuestas concretas respecto a situaciones que pareciera que son irregulares”.

Te puede interesar: VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”