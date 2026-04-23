Paine en shock tras brutal descubrimiento: Un cadáver en condiciones perturbadoras desata una intensa investigación

Un intenso operativo de investigación desplegó la Fiscalía, luego de que una escena estremecedora quedara al descubierto este jueves en Paine, cuando el cuerpo de un hombre fue encontrado en condiciones inquietantes.

De acuerdo con lo detallado por ADN Radio, el descubrimiento ocurrió en la zona de Chada, a la altura del camino Las Lilas, donde personas que circulaban por el sector se toparon con la escena y notificaron de inmediato a los equipos de emergencia.

Al revisar la escena, se advirtieron múltiples signos de agresión que sugieren la intervención de terceras personas. El cuerpo, que estaba envuelto en una sábana, también presentaba amarras de alambre en brazos, piernas y cuello, elementos que apuntarían a un eventual homicidio.

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A lo anterior se suma un antecedente relevante: de manera preliminar, se advirtió la falta de uno de sus ojos. Tal aspecto del caso deberá ser confirmado o descartado mediante los exámenes forenses correspondientes.

Al sitio arribaron unidades especializadas de la Fiscalía junto a personal de la PDI, que desplegaron un operativo investigativo en el sector de Paine. Dichas pericias buscarán reconstruir lo ocurrido, esclarecer quién era la víctima y definir eventuales responsabilidades penales.

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